San Martino, 5 positivi in Psichiatria. L’ospedale: «Non derivano da un cluster che si sia sviluppato all’interno»

I pazienti sono arrivati da altre strutture del territorio (già positivi), da reparti con patologie attinenti alle prestazioni offerte all’interno dell’SPDC e alcuni dal domicilio

Positività riscontrate all’interno dell’SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, l’Ospedale Policlinico San Martino precisa che i 5 casi trattati oggi nel reparto di degenza ordinaria non sono derivanti da un cluster sviluppatosi all’interno.

Una volta entrati in struttura, come da procedura, sono stati trasferiti nella zona di isolamento appositamente predisposta da inizio pandemia, nel 2020. Da ieri si precisa inoltre che è stato disposto il blocco dei soli ricoveri provenienti da aree geografiche non di competenza del Policlinico.

«Segnaliamo che i reparti di degenza dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’Ospedale Policlinico San Martino si fanno carico di molti pazienti afferenti ad aree di competenza degli altri ospedali cittadini – recita una nota dell’ospedale -. Negli ultimi due anni le frequenti chiusure dei loro reparti di psichiatria, una volta riscontrate positività, ha comportato l’accoglienza da parte del Policlinico dei loro pazienti»

Infine comunichiamo che i reparti di degenza dell’Unità Operativa Psichiatria dell’Ospedale Policlinico San Martino sono ora pienamente funzionanti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

