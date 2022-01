Regione, tamponi antigenici in farmacie e laboratori privati per i bimbi delle scuole

Si sono registrati disagi per le famiglie. Il servizio gratuito è previsto, secondo normative nazionali, solo nelle Asl

«La Liguria è la prima Regione ad offrire la gratuità dei tamponi antigenici nel percorso scuola, per gli alunni delle classi in cui si sono verificati uno o più casi di positivi accertati. In queste ore gli uffici competenti, a fronte di qualche comprensibile disagio, stanno mettendo a punto le complesse procedure per garantire il servizio anche nelle farmacie e nei laboratori privati – recita una nota della Regione -. Secondo la normativa nazionale, infatti, la gratuità è prevista unicamente nelle Asl, ma al fine di ottimizzare il servizio e venire incontro ai cittadini, Regione, Alisa e Liguria Digitale stanno perfezionando il percorso tecnico e burocratico per offrire il servizio nel minor tempo possibile»

Mi piace: Mi piace Caricamento...