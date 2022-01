Bucci: «Via al recupero del pratone di Quarto»

Nelle prossime settimane avverrà il censimento degli alberi, la sostituzione dei giochi per i bambini, la ricostruzione dei muretti, la collocazione di nuove panchine e il rinnovamento dell’intera area

Lo ha annunciato sulla propria pagina Facebook il sindaco Marco Bucci: «Dal 1° gennaio il Comune ha assunto la gestione del pratone di Quarto in via Carrara. Uno splendido spazio verde che intendiamo valorizzare e restituire alla cittadinanza in tutta la sua bellezza.Un’area di 10 mila metri quadri che sarà completamente recuperata. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e nelle prossime settimane avverrà il censimento degli alberi, la sostituzione dei giochi per i bambini, la ricostruzione dei muretti, la collocazione di nuove panchine e il rinnovamento dell’intera area. Lavoriamo per ridare alla città un importante polmone verde e uno spazio fondamentale per i bambini. Un intervento fortemente voluto per rendere Genova sempre più bella».

Mi piace: Mi piace Caricamento...