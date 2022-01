Anziano rapinato nel portone, i Carabinieri arrestano 53enne

Il malvivente aveva portato via 200 euro. Inchiodato grazie alla videosorveglianza, finisce in manette a Sottoripa

I Carabinieri della stazione di Genova – Forte San Giuliano, ieri pomeriggio, al termine di complessi accertamenti scaturiti dalla denuncia per rapina sporta da un pensionato genovese, hanno arrestato un 53 enne pluripregiudicato, rintracciato ieri pomeriggio in via Sottoripa a seguito di predisposti servizi di ricerca. Nei giorni scorsi, l’anziano, mentre si trovava all’interno dell’ingresso del proprio condominio, veniva bloccato da uno sconosciuto che si faceva consegnare la somma di 200 euro per poi dileguarsi. I militari a seguito dei dettagli rilevati in sede di deposizione della denuncia e dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e privato, acquisivano fondamentali particolari che hanno consentito l’identificazione del rapinatore e consentito l’arresto. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato associato presso il carcere di Marassi.

