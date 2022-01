Virus, vaccini e tamponi: un’animazione su Youtube smonta i mantra no vax col sorriso

Il canale YouTube si chiama “cartoni Morti” ed è gestito da Andrea Lorenzon. Gli iscritti sono 1 milione e 270 mila. Le animazioni spiegano molta ironia temi di attualità. Il video “Vaccini: i dubbi più grossi” ha superato 2 milioni e 300 mila visualizzazioni. D’altro canto, quante volte ci siamo rivolti a qualcuno che pensiamo che non comprenda dicendo «Vuoi mica che ti faccia un disegnino?!!!»

Andrea Lorenzon i disegnini li ha fatti, usando dati ufficiali e spiegando per benino, chiaro chiaro, le cose. L’ultimo video si chiama: “Tampone o vaccino? Come funziona il contagio”. Perché serve il vaccino? È vero che anche i vaccinati si possono contagiare, ma rischiano di meno e, soprattutto, rischiano meno sintomi gravi e, quindi, di finire in ospedale «Che continua ad essere il problema principale di questa epidemia – dice al termine del video Lorenzon -. Insieme ai virologi che cantano». Come dargli torto?

