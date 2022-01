Strade insicure, Italia Viva chiede a Tursi l’illuminazione degli attraversamenti stradali

Dopo la morte del ragazzo travolto da una moto il 7 gennaio scorso in via Casoni, il consigliere Mauro Avvenente chiede anche dossi in prossimità delle “zebre” dove attraversare è più pericoloso

L’incidente mortale avvenuto sulle strisce pedonali in via Casoni lo scorso 7 gennaio, quando una motocicletta ha travolto un pedone, in cui è deceduto il ventiduenne Wen Han Cheng, ha restituito all’ordine del giorno il tema della sicurezza stradale a Genova, portato in Consiglio comunale dal capogruppo di Italia Viva Mauro Avvenente con un’interrogazione a risposta immediata rivolta all’assessore Matteo Campora.

Il consigliere Avvenente, in particolare, ha segnalato la scarsa illuminazione di molti attraversamenti pedonali cittadini, tra cui quelli di via Casoni, e ne ha chiesto il potenziamento tramite il sistema di illuminazione cosiddetto “cut off” che restringe il cono di luce alle strisce mettendole molto più in evidenza. «Un provvedimento – ha detto -che potrebbe concretamente contribuire a non aggiungere “morti rubate” a quella di tanti pedoni deceduti per strada, non di rado addirittura sulle strisce, vista anche la pessima posizione di Genova nella graduatoria della città italiane in quanto a sicurezza stradale. Inoltre, è stato messo in evidenza come la politica al risparmio espressa dall’amministrazione comunale con l’azienda che ha in appalto la sostituzione delle lampadine a incandescenza con le luci a led, tramite contratti che premiano il minore consumo, non dovrebbe portare detrimento alla sicurezza delle persone».

L’assessore Campora si è impegnato a potenziare l’illuminazione stradale, ma ha messo in evidenza la responsabilità individuale dei conducenti che sulla strada assumono condotte inadeguate, per esempio guidando a velocità eccessivamente elevate, sottolineando come le sanzioni e l’educazione stradale nelle scuole, hanno la finalità di fare osservare le regole e contrastare questo fenomeno.

Il consigliere Avvenente ha chiuso auspicando che, al di là delle multe, la Direzione Mobilità si attivi per installare più dossi artificiali possibili, laddove le condizioni lo consentano, perché costituiscono un ottimo deterrente all’eccesso di velocità.

