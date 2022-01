Positivo al Covid, va in giro col furgone. I CC denunciano 45enne

I militari dell’Arma hanno consultato la banca dati e hanno scoperto che doveva stare a casa anche se asintomatico per non infettare altre persone

La pattuglia della stazione carabinieri di Genova – Marassi, al termine degli accertamenti, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle normative Anticovid un autotrasportatore genovese 45 enne pregiudicato. L’uomo, fermato a bordo del suo furgone in via Emilia per un controllo, dopo essere stato identificato e controllato alla Banca dati delle Forze di Polizia, risultava aver violato il vincolo del previsto periodo di quarantena relativo alle persone affette dal virus covid

