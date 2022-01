Medicoopliguria apre centro tamponi in Valbisagno

Il centro è gestito dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta del distretto 12.Le prenotazioni dei tamponi sono prioritariamente destinate ai pazienti dei medici operanti nel distretto 12

Medicoopliguria in collaborazione con Asl 3 e distretto 12 e con il patrocinio del Municipio IV Valbisagno apre da mercoledì 12 gennaio un centro tamponi in drive through presso il Palazzo della Salute Doria di Struppa.





Il centro è costituito da una tenda della protezione civile situata nel retro dell’edificio Palazzo della Salute Doria di Struppa in via Struppa 150. Saranno eseguiti essenzialmente tamponi antigenici rapidi (TAR) a pazienti inviati Medici di Medicina Generale previo appuntamento fissato dal medico su agenda online.Il Centro è stato realizzato grazie alla collaborazione della Aggregazione Funzionale Territoriale del distretto 12 e dell’associazione Amevabi.Il personale amministrativo fornito dalla cooperativa Medicoopliguria garantirà la registrazione dei dati del paziente e l’esito del tampone, oltre alla stampa del certificato/referto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...