Bus della linea 47: il M5S chiede (di nuovo) che torni sul vecchio percorso

Pirondini: « Torni sul percorso storico per arrivare in centro città. O per raggiungere l’ospedale Galliera senza dover cambiare fino a tre autobus»

«L’argomento lo avevamo portato in Consiglio comunale due anni fa: da tempo i cittadini residenti a Quezzi e a Marassi che usufruiscono della linea 47 dell’Amt chiedono che questa venga ripristinata secondo il percorso storico, per arrivare in centro città. O per raggiungere l’ospedale Galliera senza dover cambiare fino a tre autobus – dice Luca Pirondini, capogruppo M5S, a margine della discussione in consiglio comunale -. Nell’interpellanza del febbraio 2020, l’assessore competente aveva espresso la volontà di aprire un dialogo con Amt al fine di rivedere la tratta. Anche oggi, abbiamo interrogato l’assessore in merito al ripristino di una linea che negli ultimi dieci anni ha subito variazioni continue e però mai rispondenti alle reali esigenze dell’utenza. Auspichiamo che all’impegno preso oggi in Aula seguano i fatti».

Mi piace: Mi piace Caricamento...