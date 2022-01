Piazza Santa Fede, spaccio e risse. Gli abitanti lanciano (di nuovo) l’allarme sicurezza

Tutto succede in una delle zone più turistiche della città, tra Porto Antico, Museo del Mare, palazzo Reale e la chiesa dell’Annunziata, tutte mete dei visitatori della città. A questo si aggiunge il problema dei minori non accompagnati che, qui come in altre zone della città, si sta ingigantendo

Non è solo una questione di percezione di sicurezza, ma di sicurezza vera e propria quello che in piazza Santa Fede, all’inizio di via Pré, su via delle Fontane, si sta manifestando in maniera sempre più concreta.

Il video, che dà solo un’idea della situazione (spesso è molto peggio) è di Christian Spadarotto, presidente del Comitato di via del Campo. Che racconta che le immagini sono del 2 gennaio scorso, alle 11:30. «Qui si spaccia. Qui ci si ubriaca malamente – dice -. Qui i tafferugli sono all’ordine del giorno. Poche ore dopo una bottiglia è stata lanciata a pochi metri da una famiglia che passava, con due bambini che assistevano alla scena». Qui è anche un luogo turistico: dall’altra parte c’è il waterfront, tra il Porto Antico e il Museo del Mare, percorrendo via delle Fontane si raggiungono la chiesa dell’Annunziata e il museo di Palazzo Reale. Una delle prime cose che i turisti vedono di Genova è l’assembramento di persone spesso ubriache che non di rado si prendono a botte tra di loro e che spacciano alla luce del sole, anche in pieno giorno. E non c’è promozione del territorio che possa rimediare alla pessima immagine della città che i turisti portano con sé, raccontano agli amici, pubblicano sui social.

Poi c’è il problema di sicurezza per i residenti, un problema sempre più concreto: il territorio è ormai impraticabile e insicuro anche per loro. Per i fenomeni di criminalità, ma anche per quelli che corrompono la vivibilità e la serenità come, appunto, l’ubriachezza manifesta e le risse.

A tutto questo si aggiunge qui, come in altre zone della città (ad esempio nell’area della Madonna del Monte a San fruttuoso, dove c’è una comunità che li accoglie), il problema dei minori non accompagnati che cominciano ad essere tanti e scorrazzano senza regole per la città perché manca una normativa che oltre a dar loro un tetto e del cibo li impegni in una vita sana e dia loro delle regole come quelle di tutti i loro coetanei. Nella notte di Capodanno hanno imperversato in centro compiendo atti di vandalismo e qualche volta azzuffandosi tra di loro. Succede anche a Pré, dove ai minori si aggiungono i pusher e tutti quelli che stanno lì a bere e a litigare tra di loro. Inutile fare chiacchiere, pensare a una città turistica, offrire contributi per aprire negozi in zona. Quale commerciante aprirebbe in una situazione di questo tipo? È urgente che i piani per il recupero del centro storico passino dalle chiacchiere ai fatti, con la collaborazione delle forze di Polizia che su questa situazione, con grande evidenza, non sanno incidere.

