Nuova ordinanza anti alcol del Sindaco per Sampierdarena, Rivarolo, Giardini Cavagnaro e corso Italia

Marco Bucci la ha firmata il 31 dicembre scorso. Sarà valida fino all’ultimo giorno del 2022. Ecco le aree interessate. Riorganizzate e riunite tutte le ordinanze scadute in un nuovo provvedimento. La sanzione è di 500 euro

Ogni giorno, dalle ore 12,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, fino al 31 dicembre 2022, sono vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all’interno dei perimetri così definiti, ivi com- prese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:



Zona di Sampierdarena

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall’intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa, Via Vicenza, Via Caveri sino al- l’incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedet- to, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale tra- ghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Te- heran, Via alla Fiumara (fino all’altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all’incrocio con Via R. Pieragostini, Via Eridania (fino all’incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

Zona di Rivarolo

via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall’intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ri- stori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia

Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.

Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchet- ta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.

Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chia- ra, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.



Zona Levante Cittadino

Ogni giorno, dalle ore 00,00 alle ore 07,00 fino al 31 dicembre 2022, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell’area posta all’interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che de- limitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Intersezione Piazzale M. L. King e Via Giuseppe Casaregis direzione Corso Italia; Corso Italia; Via Mario Cappello; Giardini Gilberto Govi; Via Medaglie d’Oro di Lunga Naviga- zione; Lungomare Lombardo; Giardini Giuseppe Vitali; Via Don Giovanni Minzoni fino all’intersezione con Piazza Henry Durant; Piazza Henry Durant (esclusa) fino a intersezione con Via Tommaso Campanella; Via Tommaso Campanella fino all’intersezione con Corso Italia; Via Felice Cavallotti fino a intersezione con Via Caprera; da intersezione Via Ca- prera fino a intersezione con Via Orlando; Via Orlando; Via al Capo di Santa Chiara; Piazza Nettuno comprensiva di Spiaggia di Boccadasse; Piazza Enrico Bassano comprensiva di scogliera attigua e di Via Aurora.



L’inosservanza delle disposizioni previste nell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00; all’atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/81.

