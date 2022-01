“Non è un paese per mamme” il Podcast con l’intervista a Paola Setti su “L’ora di Amadeus”

La giornalista racconta le difficoltà delle mamme e delle donne sul rotocalco tecnologico che vuole essere una sorta di antica terza pagina: cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici. La diretta live più amata e lodata dal pubblico social “anta”

«L’italia non è un paese che ama le mamme. Le donne vengono messe in seria difficoltà nel momento in cui decidono di essere mamme. Spesso perdono il posto di lavoro. A volte vengono “accompagnate” alla posta per vie legali. A volta in modo brusco e illegale. In questo caso si fanno cause, si può anche vincerle, prendere un risarcimento, ma non servono a riavere un posto di lavoro» così Paola Setti, giornalista, autrice del libro “Non è un Paese per mamme». Nel podcast si parla di molti problemi, come quello della cura degli anziani «che pesa quasi sempre sulle spalle delle donne, che sostituiscono lo Stato» e quello della carenza di asili nido.

Posti asili nido

