È stata riaperta alle 8:30 di questa mattina la via Buranello, a Sampierdarena, che era stata chiusa il 23 dicembre scorso a causa di una cavità individuata sotto la superficie che lasciava prevedere un cedimento stradale a breve

L’intervento è stato svolto in breve tempo per riaprire la strada, fondamentale per la viabilità non solo locale, ma anche per quella in transito in direzione ponente.

