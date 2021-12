Covid, positivi e quarantene: al momento nessuna ripercussione sui servizi Amt

Bus urbani ed extraurbani, impianti verticali e Ferrovia Genova-Casella viaggiano con i consueti orari (col taglio usuale per la chiusura delle scuole). Fermi per Covid o quarantene solo l’1,50% degli autisti e l’1,57% dei dipendenti

Il servizio di trasporto pubblico urbano non si ferma come, invece, quello ferroviario regionale dove i convogli cancellati sono davvero tanti: 72, solo in piccola parte sostituiti dai pullman [qui l’elenco dei treni garantiti e di quello che saltano fino al 9 di gennaio].

L’epidemia che sembra aver falcidiato i dipendenti Fs pare non essersi abbattuta, invece, sul trasporto urbano. All’Amt fanno sapere che non ci sono, al momento, non ricadute sul servizio. Ieri l’azienda ha registrato 45 positivi Covid (pari all’1,57% del totale dei lavoratori, 2.851), di cui 29 autisti (dei 1.924, l’1,50 del personale viaggiante).

