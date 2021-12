No vax imperterriti, tutti senza mascherina, nel giorno in cui si registrano 12 morti e il record di positivi

Nelle terapie intensive degli ospedali liguri ci sono 41 persone, delle quali i due terzi non vaccinate e le altre con comorbidità o patologie Covid correlate. È chiaro a tutto il mondo che il vaccino scherma alla maggior parte dei cittadini le conseguenze più gravi. Oggi si è registrato il record assoluto di nuovi positivi in Italia dall’inizio della pandemia: oltre 78 mila casi. Ma loro no, stanno lì, coi loro cartelli sulla “dittatura sanitaria” (quella che salva le vite) e rigorosamente senza Dpi. Ci si chiede se sia passato qualcuno a comminare i 400 euro di sanzione previsti

Oggi pomeriggio i no vax erano di picchetto davanti alla Coop. In mezzo a loro devono passare i pedoni erano tutti senza mascherina, come sempre in totale spregio delle norme di salute pubblica sanzionate con 400 euro di multa. Sono stati sanzionati? Oppure si lascia che vadano in giro senza dpi, come spesso accade alle loro manifestazioni che ogni sabato pomeriggio paralizzano la città da 24 settimane?

