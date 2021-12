Meteo Limet: nuvoloso con temperature in aumento e vento forte

Situazione: pressione in aumento sul comparto occidentale euro-mediterraneo. Per la Liguria questo si traduce nell’avvio di una fase più stabile e particolarmente mite, a fronte di condizioni meteo-marine impegnative.

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: martedì 28 dicembre 2021

Avvisi: dal pomeriggio ponente / libeccio in rinforzo fino a burrasca nelle zone al largo.

Cielo e Fenomeni: da nuvoloso a molto nuvoloso a levante, nuvolosità irregolare altrove con maggiori aperture e soleggiamento su imperiese e savonese costieri nel corso della giornata.

Venti: refoli da nord nelle prime ore della notte tra Voltri e Capo Mele, si dispone da ovest al largo rinforzando sensibilmente nel corso della mattinata, picchi a Burrasca forte in serata in zona Capo Corso

Mari: da mosso a molto mosso per onda formata da sud-ovest al largo, moto ondoso in graduale aumento nel corso del pomeriggio, fino a diventare agitato o localmente molto agitato il settore ovest al confine con il Mar di Corsica.

Temperature: in temporaneo calo le minime nelle vallate imperiesi, massime in aumento più marcato nell’interno ed in quota sull’Appennino.

Costa: min +7/10°C, max +13/15°C

Interno: min +2/8°C, max +9/13°C

