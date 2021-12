Effetto Covid, manca il personale. Trenitalia taglia i treni

L’azienda: «In corso la rimodulazione dell’offerta dei treni regionali, prevista fino al 9 gennaio»

«A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica da Covid-19 e delle inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del servizio – scrive l’azienda in un a nota -, è in corso la rimodulazione dell’offerta dei treni regionali, prevista fino al 10 gennaio. Il programma aggiornato è consultabile sul sito Trenitalia.com». Cioè: non partite senza consultare il sito dove proteste scoprire che il vostro treno non parte più.

Come in molte altre aziende, il picco della quarta ondata della pandemia costringe a casa (o in ospedale) molte persone e manca il personale per effettuare il servizio.

