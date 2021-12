Norme anti contagio, il 65% dei controlli in area metropolitana li fa la PL di Genova

Ieri il 45,16% delle sanzioni per i green pass e il 100% di quelle per il mancato corretto uso delle mascherine le hanno fatte i cantuné nel territorio del Comune di Genova. Solo il restante 34,87 dei controlli effettuato dalle Ffo a Genova e territorio metropolitano e dalle altre Polizie locali nel territorio metropolitano

Mentre gli scienziati hanno scoperto che il virus SARS-CoV-2 infetta anche i reni e causa di lesioni ai tessuti, con possibili danni a lungo termine sull’organo (lo prova uno studio coordinato dall’Università tedesca di Aquisgrana, pubblicato pubblicato su “Cell Stem Cell”, rivista scientifica peer-review che si concentra sulla ricerca sulle cellule staminali) e i dati sui contagiati fanno pensare che tra non molto un decimo della popolazione rischia di essere in quarantena, mentre aumentano ospedalizzati e terapie intensive, sui mezzi pubblici urbani e sui treni sono pochi quelli che rispettano l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2, che garantiscono una maggiore protezione dal contagio per chi le indossa e per gli altri presenti.

I controlli sono, quindi, fondamentali per cercare di frenare la variante omicron che sta dilagando. Ecco i dati relativi ai controlli nella città metropolitana.

Controlli 27 dicembre 2021 Tutte le Ffo

e le Polizie locali* di cui

solo PL

Genova Percentuale

PL Genova

sul totale Persone controllate (green pass) 2.228 1.451 65,13% Persone sanzionate (green pass) 31 14 45,16% Mascherine (controllati e sanzionati) 2 2 100% Attività economiche controllate 71 25 35,21% Titolari sanzionati 0 *di tutta l’area metropolitana, compresa la Polizia locale di Genova

Fonti: Prefettura e Comune di Genova

