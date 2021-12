Prima dello stop per le vacanze 463 le classi liguri in quarantena per Covid

27 Dicembre 2021

27 Dicembre 2021 Enti Pubblici e Politica I dati di Alisa al 20 dicembre dipingono una situazione molto difficile nelle scuole, come quella generale del contagio, a Imperia. Subito dopo viene Genova Provincia di Imperia, la provincia ligure dove più forte ruggisce la quarta ondata di Covid e anche quella con meno vaccinati (81%, la media regionale è del 90%): 215 classi in quarantena. Città metropolitana di Genova: 155 le classi in quarantena in Asl 3 a cui si aggiungono 53 classi della Asl4 del levante, per un totale di 208. Provincia della Spezia: 26 classi in quarantena. Provincia di Savona: 14 classi in quarantena. Condividi: E-mail

