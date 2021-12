Incidente in corso Europa, minore cade dallo scooter: soccorso in codice rosso

In via Berghini, alle 14:40, smart cappottata. In quel caso non ci sono stati feriti e l’occupante è uscito solo dal veicolo

L’incidente in corso Europa è successo poco prima delle 16. Non sarebbero coinvolti altri veicoli se non quello, parcheggiato, contro cui il ragazzo è andato ad urtare col suo motociclo. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Certamente ha riportato nell’impatto una brutta frattura alla gamba.

Sul posto, per governare la viabilità, la Polizia locale della zona e una pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

