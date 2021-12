Fiepet Confesercenti contro le norme covid: «Quasi inapplicabili nei pubblici esercizi»

Gli esercenti chiedono di essere «Sgravati dal controllo come gli autisti dei mezzi pubblici»

«L’introduzione del green pass anche per le consumazioni al banco è una norma al limite dell’inapplicabilità – mette in guardia Alessandro Simone, presidente di Fiepet Confesercenti Genova -. Comprendiamo che il senso di questa misura è aiutare le attività a rimanere aperte, ma farla rispettare con la stessa forza lavoro è impossibile. Fin dall’inizio della pandemia i pubblici esercizi si sono sempre trovati al centro di ogni decreto e di ogni disposizione, come se ne fossero i diretti responsabili. Oggi, alla luce delle ennesime ed ultime implementazioni ai protocolli anti-Covid, siamo chiamati a vigilare su contingentamento, distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione dei nostri clienti, senza contare tutte le norme di sicurezza e igiene relative ai propri dipendenti che un’azienda normalmente deve osservare e che, a loro volta, sono state ulteriormente intensificate per fare fronte all’emergenza sanitaria».

«Ci sono pubblici esercizi che, nella sola giornata di Santo Stefano, hanno verificato qualcosa come cinquecento-seicento green pass: una procedura che, di per sé, costituisce un lavoro che va ad aggiungersi a quello di barista o ristoratore. Chiediamo dunque, con estrema urgenza, l’intervento delle istituzioni per sgravare dalla responsabilità del controllo, almeno per il banco, i pubblici esercizi, sulla faslariga di quanto già previsto per il trasporto pubblico. Non ci risulta, infatti, che l’autista debba fermare la corsa per il controllo».

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...