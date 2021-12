Carabinieri, controlli di Natale: 5 denunciati

Tra questi anche una 37enne pregiudicata che andava in giro con un cutter e un 28enne che guidava ubriaco

I posti di controllo alla circolazione stradale sono stati effettuati dai militari delle stazioni di Genova – San Giuliano, San Teodoro e Scali, Maddalena e Carignano, con il supporto dei Carabinieri del S.I.O. di Milano che hanno consentito di conseguire i seguenti risultati:

– 4 persone, di cui due stranieri, trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti (eroina e hashish) poi sequestrata, sono state segnalate alla Prefettura di Genova quali assuntori;

– una 21 enne nigeriana responsabile di inosservanza di provvedimento di divieto di accesso a zone e locali pubblici è stata denunciata;

– una 37 enne genovese, gravata da pregiudizi di polizia, è stata denunciata perché trovata in possesso di un cutter della lunghezza di cm 25 poi sequestrato;

– un 28 enne genovese, sorpreso alla guida del proprio mezzo in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a g/l 1,86 è stato denunciato in stato di libertà. La patente di guida stata ritirata e il mezzo sequestrato;

– un 30 enne senegalese, pregiudicato, residente a Carrara ha violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Genova per 3 anni ed è stato denunciato;

– un 24 enne senegalese con pregiudizi di polizia, è stato denunciato per sostituzione di persona e falsa attestazione a P.U. sulla propria identità poiché forniva ai carabinieri che lo avevano controllato il nominativo di un suo conoscente.

Nel corso del medesimo servizio venivano contestate 12 sanzioni per mancanza di certificazione verde ad avventori di locali pubblici, nonché una sanzione per non aver utilizzato il DPI. Nel complesso sono state controllate 375 persone e 35 autovetture.

