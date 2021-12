È successi ieri pomeriggio in via Bianchetti, al Lagaccio. I Vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta dell’appartamento per permettere i soccorsi

Sventata tragedia di Natale: per fortuna, Vvf e sanitari inviati dal 118 sono intervenuti in tempo. Per il probabile malfunzionamento di una calderina, tre le persone intossicate dal monossido di carbonio, soccorse in codice giallo, di media gravitò, e trasportate al San Martino.

