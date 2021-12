Covid, 643 positivi su soli 2.927 tamponi. Sono 28 i nuovi ricoverati, due in più in terapia intensiva

Sono 643 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria 385 a Genova), a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore: positivi 22 ogni 100 testati, più di un quinto

Registrati anche 1.677 tamponi antigenici rapidi (che valgono per il green pass, ma non per certificare la positività).



Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 17

SAVONA (Asl 2): 116

GENOVA: 390, di cui:

· Asl 3: 385

· Asl 4: 5

LA SPEZIA (Asl 5): 120

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





