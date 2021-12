Auto esce di strada e travolge cabina Enel a Bogliasco

I soccorsi inviati dal 118 hanno dovuto attendere l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area



Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Bogliasco, in via Adelina, per in incidente stradale. Il conducente di una vettura ne ha perso il controllo e, dopo aver sradicato una cabina Enel, è rimasta in bilico. Il personale del 118 ha dovuto attendere l’intervento congiunto di Enel e Vigili del fuoco a causa della presenza di tensione elettrica. Le due persone a bordo, una volta estratte, risultavano in buone condizioni di salute.

