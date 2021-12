Toti: «In Liguria variante Omicron tra l’11 e il 15%. Capacità vaccinale a 100 mila dosi la settimana»

«In Liguria la situazione è di forte circolazione del virus in tutte le province, ma in particolare nell’estremo ponente, per due ragioni – spiega Toti – da un lato la vicinanza con la Francia, dove la situazione è ben peggiore di quella italiana, dall’altro il fatto che quella sia l’area del nostro territorio con un minor tasso di vaccinazione diffusa tra popolazione. Questa è la conferma di come il vaccino, per quanto non sia ovviamente uno schermo impenetrabile, di certo è uno strumento che mitiga il rischio, sia di contagio che di ospedalizzazione»

«La variante Omicron in Liguria è diffusa tra l’11 e il 15% circa, meno della media nazionale: vedremo che effetti avrà nelle prossime settimane sulla ricaduta ospedaliera. Per quanto riguarda i vaccini nella nostra regione siamo a oltre 80mila somministrazioni a settimana: domani ci riuniremo con i direttori generali delle Asl e la task force per monitorare la situazione e pianificare i prossimi giorni. Abbiamo chiesto di portare la capacità vaccinale a 100mila dosi a settimana, anche per prepararci al possibile accorciamento delle dosi booster da 5 a 4 mesi». Così, ieri sera, il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto di aggiornamento sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

«Per quanto riguarda la situazione degli ospedali – conclude Toti – stiamo passando a fasi incrementali successive. Oggi si è registrato un piccolo rallentamento rispetto ai volumi di pazienti che abbiamo avuto nelle settimane scorse. Per quanto la situazione stia tornando a essere pesante, non è lontanamente paragonabile a quella che abbiamo vissuto in altri periodi: l’occupazione delle terapie intensive è sostanzialmente stabile attorno a quota 30, e l’incremento dei pazienti, forse ad esclusione dell’estremo ponente, continua ad avere un moltiplicatore molto più basso in proporzione alla diffusione del contagio rispetto alle precedenti ondate».

