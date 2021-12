Coop Liguria proroga la consegna gratuita della spesa online agli over 65

Alla luce del perdurare della pandemia, fino al 31 marzo chi ha già compiuto 65 anni ed effettua i propri acquisti online sul sito Coopshop potrà ricevere la spesa gratuitamente, una volta alla settimana

In considerazione della risalita dei contagi e della proroga al 31 marzo dello stato di emergenza, Coop Liguria ha deciso di prolungare l’agevolazione rivolta agli over 65 che effettuano la spesa online tramite il sito www.coopshop.it.

L’agevolazione avrebbe dovuto terminare con la fine dell’anno, ma alla luce degli avvenimenti la Cooperativa ha deciso di prorogarla, per continuare a tutelare la salute dei Soci e dei consumatori più anziani.

La stessa agevolazione, senza alcuna scadenza, è disponibile per i portatori di handicap, che possono richiederla compilando l’apposito modulo pubblicato nelle FAQ del sito Coopshop.

Per gli over 65, invece, l’agevolazione viene applicata automaticamente dal sistema, sulla base del codice fiscale che viene inserito al momento della registrazione al servizio di spesa online.

Questa misura è coerente con i valori e la missione di Coop Liguria, impegnata su più fronti nel contrasto alla pandemia: attraverso la rigorosa applicazione di tutte le misure di sicurezza nei punti vendita; attraverso la collaborazione con le Asl per l’allestimento di punti tampone e la promozione di campagne di vaccinazione, come quella attualmente in corso nel Tigullio; e attraverso il progetto nazionale #CoopforAfrica, volto ad aiutare Medici Senza Frontiere, Comunità di Sant’Egidio e UNHCR a vaccinare i Paesi più poveri.

