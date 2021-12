Perde il controllo dell’auto e cappotta in una scarpata per 30 metri. Quasi illesa

Rocambolesco incidente, per fortuna senza gravi conseguenze. I Vvf hanno messo in sicurezza il veicolo

Ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada che da Bogliasco porta a Sessarego. Una ragazza ha perso il controllo della propria vettura ed è finita in una scarpata, capottando per una trentina di metri, prima di fermarsi sul tetto. Uscita autonomamente, quasi illesa, è stata assistita del personale del 118. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo ed hanno recuperato gli oggetti personali da dentro l’abitacolo.

