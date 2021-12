Meteo Limet: se ne va l’anticiclone e aumentano le nuvole

Situazione: L’anticiclone tende a salire verso nord, esponendo la penisola a correnti più umide e successivamente più fredde. Sulla nostra regione assisteremo quindi ad un incremento della nuvolosità.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 20 dicembre 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: Nubi in aumento un po’ su tutta la regione con cielo in prevalenza nuvoloso, in un contesto asciutto. Aperture più ampie sull’imperiese.

Venti: Da sud-ovest moderati su Imperiese, Spezzino ed al largo, dove risulteranno anche tesi.Da sud-est moderati sul settore centrale. In serata rotazione dai quadranti settentrionali.

Mari: In aumento sino a mosso, molto mosso al largo.

Temperature: In aumento i valori minimi, in lieve calo le massime.

Costa: min +7/+10°C, max +11/+15°C

Interno: min -5/+4°C, max +8/+13°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...