Da oggi stop a molti cantieri, ma non alle code in autostrada per lavori

Da oggi, lunedì 20 dicembre, il piano di smontaggi dei cantieri diurni riguarda tutta la rete di competenza Aspi e dal 23 anche le altre tratte, in attuazione di quanto concordato tra Regione e concessionari. Ma sulla rete ci sono code fino a 4 chilometri. Ecco la situazione alle 8:30

A7: coda di 4 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

A10: traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A12: coda di 3 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia su A7 Milano-Genova.

A26: coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

