Le sue condizioni sono di media gravità (codice giallo). Sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza inviate dal 118, oltre alla Polizia locale del turno pomeridiano

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente che saranno gli agenti della Pl a dover ricostruire. Nel frattempo, il ciclista, che non ha potuto che avere la peggio rispetto al grosso camion per la raccolta dei rifiuti, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera in codice giallo.

