Accoltellato soccorso a Caricamento. Intervento delle volanti di Polizia

L’uomo presenta una ferita di arma da taglio vicino alla gola, ma non sarebbe in pericolo di vita

È successo questo pomeriggio, quando l’uomo si è avvicinato a un locale di piazza Caricamento, come per chiedere aiuto. È possibile, quindi, che non sia stato colpito in quel posto, ma poco distante Sono stati chiamati i soccorsi e la Polizia di Stato che è intervenuta con due volanti.



L’uomo, di origine araba, non sarebbe in pericolo di vita. È vigile, parla, risponde, ma è molto agitato. È stato trasportato al pronto soccorso.

Indaga la Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire l’accaduto.

[Articolo in aggiornamento]

