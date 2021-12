Viola l’obbligo di avvicinarsi all’ex compagna, 30enne finisce ai domiciliari

Ieri mattina sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile. Nonostante la loro presenza, l’uomo (già accusato di atti persecutori) continuava a tentare di stabilire un contatto con la donna

Un equipaggio del nucleo radiomobile di Genova, ieri mattina dopo una breve attività d’indagine, ha tratto in arresto per atti persecutori un cittadino moldavo 30 enne, gravato da pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e all’ammonimento del Questore. L’arrestato si è presentato presso l’abitazione dell’ex compagna, suonando insistentemente il citofono, al fine di poter entrare in casa nonostante avesse il divieto di avvicinamento alla vittima ex compagna. Nonostante l’arrivo dei carabinieri l’uomo continuava la sua condotta molesta allo scopo di stabilire un contatto con la donna, ma veniva bloccato e accompagnato in caserma. Già nel mese di novembre il moldavo aveva posto in essere ripetuti atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, comportamento che aveva fatto scaturire il provvedimento del Questore. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo “Codice Rosso” arrestando l’uomo che veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

