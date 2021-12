«Rischio Covid», il sindacato di polizia Siap chiede di chiudere l’astanteria del San Martino

Il segretario Traverso: «Il Questore sospenda il servizio fino a quando l’ente ospedaliero non fornirà locali sicuri lontani dalla “zona triage”, a potenziale contatto con pazienti contagiati»

«Nel posto fisso di polizia integrato dell’Ospedale San Martino l’attività lavorativa è troppo rischiosa per la sicurezza degli operatori – dice Roberto Traverso, segretario del Siap, sindacato della Polizia di Stato -. Si tratta di un locale che oltre ad essere logisticamente inadeguato si trova collocato dentro la zona “triage” del San Martino, pericolosamente vicino al cosiddetto “corridoio sporco covid19”. Locali all’interno dei quali operano a turni alternati la Polizia di Stato e la Polizia Locale ed è per questo che troviamo inspiegabile che anche il Questore di Genova ne abbia riabilitato l’utilizzo dopo mesi e mesi dalla chiusura ottenuta dal SIAP per esposizione a rischio covid19».

«Dall’inizio della pandemia – prosegue Traverso – le rigorose indicazioni ministeriali mirate alla massima prevenzione anti contagio degli operatori della Polizia di Stato, invitano tutti i Questori e Dirigenti a valutare con molta attenzione l’essenzialità dei servizi da espletare, suggerendo di concentrare le risorse umane a disposizione in quelli istituzionalmente prioritari, tra i quali certamente non si può certo includere un pur importante presidio ospedaliero quando non esistono le condizioni di sicurezza. Pertanto il Siap, con l’allegata lettera ha invitato formalmente il Questore di Genova ad interrompere immediatamente l’attività del Posto Fisso, sino a quando l’Ente Ospedaliero interessato non metterà a disposizione dei locali distanti dal “triage” e comunque in condizioni di sicurezza sanitaria».

