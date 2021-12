I cani di Monte Contessa in passerella al Mercantino di San Nicola

Sono 200 i cani adottati al Canile comunale nel corso dell’anno. Stamattina show tra i banchi per favorire proprio le adozioni

Questa mattina alle 11 il Mercatino di San Nicola ha accolto i cani del Canile Comunale Monte Contessa.

Gli ospiti del canile hanno sfilato per farsi conoscere e, perché no, trovare una nuova famiglia.



I cani abbandonati in canile sono sempre più numerosi, come sottolinea Gilda Guardascione, presidente dell’associazione UNA Canile Comunale Monte Contessa.



«Continuano a entrare cani – dice Guardascione – e la cosa più preoccupante è che ospitiamo sempre più incroci di pitbull e cani di particolari razze. Mi sento di consigliare a chi decide di adottare un cane di rivolgersi ai canili della città e di farsi aiutare da professionisti che conoscono i cani -. In un anno abbiamo avuto circa 200 adozioni. Troviamo persone che ci sostengono facendoci pubblicità, ci aiutano anche facendo volontariato ed è una realtà molto importante per i canili in generale. Tanti ci aiutano comprando i nostri gadget, con adozioni a distanza o donando il 5xmille. Tutto fa».





Domani al Marcatino arriverà la camminata dei Babbi Natale. La camminata non competitiva arriverà in piazza Piccapietra intorno alle 12.

Sempre domani le cucine del Mercatino accoglieranno la cucina Argentina con empanadas, arrosticini e salse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...