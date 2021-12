Alle 11:00 del 18 dicembre il canile municipale Monte Contessa organizza tra i chioschi di Piccapietra una sfilata per far conoscere alcuni dei cani in adozione

«Potrete conoscere alcuni dei cani in cerca di adozione e, chissà, magari vi innamorerete di uno di loro!» dicono al canile. Monte Contessa è presente da anni al mercatino natalizio benefico di Piccapietra e anche la “passerella” per le adozioni non è una novità, ma un impegno costante negli anni a favore degli animali.

