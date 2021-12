Sul posto la Polizia locale per governare il traffico che al momento è molto difficile e i Vigili del fuoco per rimuovere l’autocarro che ha sfondato una vetrina

Questo pomeriggio un furgone, per cause in via di accertamento, si è schiantato contro gli uffici del teatro Genovese. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il conducente è rimasto bloccato all’interno ed è stato estratto dai Vigili del fuoco, che si stanno occupando anche della rimozione del furgone dai locali.

