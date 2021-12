Rifiuti trasportati senza documenti e discarica non in regola, 3 denunce dei Forestali

Tutto è cominciato con il controllo da parte dei Carabinieri di un camioncino che trasportava inerti (in genovese detti “zetto”) ed è finita con il sequestro di 100 chili di conduttori elettrici di alta tensione in rame di ignota provenienza

A seguito di un controllo in un’azienda di recupero di rifiuti, il NIPAAF di Genova e la Stazione CC Forestale di Arenzano hanno denunciato tre persone per reati vari.

Il controllo è iniziato sorprendendo un trasportatore, mentre conferiva al centro di recupero rifiuti inerti senza essere autorizzato al loro trasporto e senza alcun documento che ne comprovasse l’innocuità.

Il carico è stato sequestrato e, trasportatore e gestori dell’impianto di recupero, sono stati denunciati a piede libero per l’illecita gestione.

Nel corso della successiva ispezione all’impianto sono state riscontrate ulteriori violazioni alle prescrizioni di autorizzazioni ed è stato operato un ulteriore sequestro su circa 30 metri cubi di rifiuti ammassati senza alcuna separazione.

Sono stati sequestrati circa 100 kg di conduttori elettrici di alta tensione in rame, dal valore commerciale di svariate centinaia di euro, di cui il titolare dell’impresa di recupero, denunciato anche per il reato di ricettazione, non ha saputo giustificare la provenienza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...