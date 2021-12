Incendi boschivi, i CC Forestali denunciano i responsabili di tre roghi

Le indagini hanno permesso di appurare che in tutti e tre i casi le fiamme erano partite dall’abbruciamento di sterpaglie sfuggito al controllo

Le attività di indagine condotte dai Carabinieri Forestali ha portato ad individuare chi per colpa ha causato gli incendi il 3 dicembre nel Comune di Noli, Regione Luminella e il 13 dicembre nel Comune Bergeggi (Sv), via Mille Lire. Non da ultimo è stato per l’incendio boschivo avvenuto il 16 dicembre a Spotorno, in località Beisci. Tutti gli eventi non hanno avuto ulteriori gravi conseguenze per l’ambiente circostante per l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei Volontari AIB competenti all’attività di spegnimento.

Tramite alla ricostruzione degli eventi da parte dei Carabinieri Forestali si è potuto accertare che all’origine dei diversi incendi, avvenuti nel mese di dicembre, vi sono l’abbruciamento di residui vegetali e di sterpaglie, derivanti dalla conduzione dei fondi, non correttamente eseguiti e quindi sfuggiti al controllo. I Forestali raccomandano di effettuare correttamente le consuete pratiche agricole con la dovuta diligenza, tenendo ben presente la forte presenza di venti e dall’alta pressione, responsabile di secchezza delle fasce vegetazionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...