Inevitabili le ripercussioni sul traffico del centro cittadino

Un mezzo da 18 m di Amt si è fermato proprio all’altezza di piazza Fontane Marose. Di conseguenza, tutti i mezzi delle linee che normalmente passano per la piazza e poi percorrono via XV Aprile sono stati dirottati su piazza Corvetto e via XII ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...