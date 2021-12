Circumnavigando parte dai giovani e da Casa Gavoglio

Domenica 19 dicembre, dalle ore 11.00 alle 18.00, Circumnavigando al parco – Ambientamenti Urbani

In collaborazione con Ass. La Casa nel Parco e Legambiente Giovani Energie

LABORATORI GRATUITI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

In collaborazione con La casa nel parco,Legambiente Giovani Energie si offre un’intera giornata di laboratori per bambini e adulti. Fil Rouge dell’evento sarà la cura di noi stessi, della casa, degli spazi urbani, del pianeta, della nostra città attraverso attività creative ed artistiche alla scoperta di Casa Gavoglio, uno dei luoghi più attivi della città. Un’idea nata per contribuire alla frequentazione positiva dei luoghi e promuovere le esperienze nate dal basso, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla sostenibilità.

> Ore 11.00 -13.00 SiRCUS > Laboratorio di circo per bambini (Piazza esterna)

A cura di SiRCUS Centro delle Arti del Circo.

Con la scuola SiRCUS Centro delle Arti del Circo di Genova per conoscere e praticare il circo contemporaneo attraverso laboratori pensati appositamente per bambini dai 3 ai 15 anni. Si sperimenteranno attrezzi vari (dai più semplici per i più piccini fino ai più complessi e di maggiore precisione per i più grandi). I laboratori saranno divisi per fasce d’età: 3-9 (prima ora) e 10-15 (seconda ora).

Numero massimo di partecipanti: 30 suddivisi nelle 2 ore.

> Ore 14.00 – 15.30 CIRCORUMENTA – Laboratorio per Acrobati del Riuso per bambini (Piazza esterna)

A cura di Legambiente Giovani Energie

“Venghino signori, venghino! Un circo bizzarro è arrivato in paese! Cartacontorsionisti, domatori di legni, giocalluminieri, vetroclown, funamplastici e, per la prima volta sulla pista, l’uomo di latta! Verranno richieste solo manualità, fantasia e tanta creatività!” Un’attività pensata per bambini dai 6 ai 12 anni con una presentazione in gioco delle problematiche legate alle differenti tipologie di rifiuto.

Numero massimo di partecipanti: 15

> Ore 15.30 – 17.00 TERRAMARE – Laboratorio di Teatro Ambientale per adulti (Stanza Officina dei saperi) “Ogni storia è un viaggio in cui convivono esperienze e sentimenti. Per raccontare una storia bisogna ascoltare con semplicità, ripensare a itinerari in regioni sconosciute, a incontri inaspettati, a giorni in stanze silenziose, ai mari, a notti di viaggio che passano e volano assieme alle stelle”. Un laboratorio di musical che, attraverso esercizi di ritmo, vocalità, movimento corporeo, espressione e narrazione, analizza alcune delle problematiche ambientali (dai 13 anni in su, con Green Pass). Numero massimo di partecipanti: 15

> Ore 15.30 – 17.00 LA MATITA IN MANO – Laboratorio di disegno (Biblioteca)

A cura di Coop Librotondo, La casa nel parco – Casa Gavoglio

Dici di te stesso: “non so disegnare”? E’ ora di riprendere (o prendere) in mano matite e colori e riscoprire il gusto di scarabocchiare senza pensieri e guardare il mondo con la matita in mano: disegneremo persone, spazi, elementi naturali. Si parte da zero: non è necessario saper fare niente! Solo tenere la matita in mano. Laboratorio per adulti accompagnati da bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, con Green Pass (oppure per adulti senza bambini).

Ingresso Gratuito su prenotazione. Numero massimo di partecipanti: 12.

In caso di pioggia i laboratori avranno luogo all’interno delle sale.

21 dicembre 2021 ore 15.00

Liceo Coreutico Piero Gobetti – Via Spinola di San Pietro 1

COMPAGNIA LEA LEGRAND – SPETTACOLO: LA CHUTE

di e conLea Legrand

Evento a porte chiuse/ Gratuito per gli studenti del Liceo Coreutico di Genova

Mentre si accorge dell’equilibrio interno che possiede, la sua disperazione si rivela tragicamente comica. La sua affannosa ricerca si concentra intorno a due sfere rosse, su cui si lancia con risoluta e intrepida speranza. Quando il passato ritorna alla memoria, si mette alla prova. Cerca di creare un filo rosso di certezze tra un passato di frammenti insicuri, ma non perde mai il coraggio, la sua voce. Il tempo passa, la memoria modifica i nostri ricordi e il passato diventa un’interpretazione del nostro presente. La Chute è il bilancio esistenziale comico, folle e vivace di una donna che ha perso la sua identità ed é alla ricerca di sé stessa. Durata 30 minuti.

