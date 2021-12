Incendio al depuratore, impianto in servizio per il pretrattamento. Scarica nella condotta a mare

L’intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e il carro decontaminazione Nbcr

Per cause in via di accertamento, questa mattina si è sviluppato un incendio nei locali del depuratore di Voltri. A bruciare tubi in plastica ed altro materiale. I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con due squadre, il carro aria per la riserva di bombole per gli autorespiaratori, il carro decontaminazione e Nbcr. L’incendio risulta sotto controllo. Nessuna persona ha subito danni.

Ad allertare i Vigili del Fuoco è stato il personale di Iren Acqua. Il principio di incendio si è sviluppato durante alcuni lavori di manutenzione all’impianto di depurazione delle acque reflue di Voltri. Non si registrano danni a persone.

L’impianto è attualmente in servizio per la fase dei pretrattamenti delle acque e scarica regolarmente nella condotta a mare.

