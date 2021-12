Ladri golosi: tentato furto nella pasticceria che fa il panettone gluten free più buono del mondo

L’ironia dei titolari: «Certo, capiamo che i nostri prodotti vadano “a ruba”, ma darsi tanto da fare per un panettone ci sembra leggermente esagerato. Ma noi auguriamo anche a te un buon natale, “Lupin” di Via Monterotondo! Passa a trovarci, magari in orario di apertura stavolta!»

«Non basta il COVID, non basta il Green Pass, le proteste sul Green Pass, le litigate in famiglia, le dodici ore di turno tutti i giorni (quando va bene), non fare vita, i prezzi che aumentano, le tasse che non ti mollano – scrivono Paolo e la moglie su Facebook -. NO, NON BASTA. Dopo nemmeno un anno ci risiamo: stanotte, all’una, qualcuno ha provato a scassinare i cancelletti del nostro negozio, per fortuna senza riuscirci. Tralasciando che una volta rotti i cancelletti avrebbe dovuto anche: scassinare la porta, hackerare il sistema antifurto, disattivare le telecamere per poi trovarsi comunque a mani vuote. Certo, capiamo che i nostri prodotti vadano “a ruba”, ma darsi tanto da fare per un panettone ci sembra leggermente esagerato. Ma noi auguriamo anche a te un buon natale, “Lupin” di Via Monterotondo! Passa a trovarci, magari in orario di apertura stavolta!».





Paolo Enea e la moglie, nell’ottobre scorso, avevano ottenuto il premio per il miglior panettone del mondo, sbaragliando la concorrenza di 300 sfidanti internazionali. Il riconoscimento è stato ottenuto a Roma, dove il pasticcere ha presentato un panettone classico gluten free che ha colpito il palato dei giudici.

«Complimenti a Paolo che ha permesso al mondo di scoprire una delle tante specialità culinarie della nostra terra. Un bel regalo di Natale per la città di Genova e un attestato che ancora una volta conferma le grandi abilità dei nostri cittadini» scrive oggi il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook.

La Pasticceria Enea è una piccola realtà ma gestita con passione. Il laboratorio è attivo 7 giorni su 7, ma la vendita è aperta al pubblico solo il sabato e la domenica perché durante la settimana lavora su prenotazione per ristoranti e bar.

