Covid, Galliera: bloccati tutti i ricoveri programmati in area medica

Fermata la day surgery: la sala è destinata ad accogliere i pazienti chirurgici provenienti dal pronto soccorso che potranno essere trasferiti nei reparti solo dopo 72 ore

Praticamente certo il passaggio della Liguria in zona gialla da lunedì prossimo, visite dei parenti bloccate in tutti gli ospedali genovesi, numero dei contagiati e dei ricoverati in continuo aumento da giorni. Ci risiamo. Per fortuna, grazie alle vaccinazioni, il numero di morti è molto più basso dello scorso anno. In rianimazione ci finiscono solo pazienti con grave comorbidità che sono comunque un settimo dei non vaccinati.

Oggi dal direzione sanitaria del Galliera ha deciso di avocare a sé qualunque decisione e disposizione in merito alla ricovero da pronto soccorso o al trasferimento interno dei pazienti e ha chiesto ai reparti «il massimo impegno» per «la dimissione più rapida possibile dei pazienti con tutti i mezzi utili disponibili».

Sono bloccate tutti i ricoveri programmati in area medica al di fuori di quelli che prevedano attività di carattere diagnostico/interventistico invasivo e per i pazienti oncologici.

Anche qui sono vietate le visite ai degenti tranne che per i genitori di minori, situazione di fine vita e disabili al 100%.

Da domani saranno interrotti ricoveri presso la sala di day surgery che diventerà buffer di chirurgia e ospiterà i pazienti chirurgici provenienti dal pronto soccorso che potranno essere trasferiti nei reparti di pertinenza solo dopo 72 ore.

