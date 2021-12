Covid, Bucci conferma: salta la festa di Capodanno in piazza

Obbligo di mascherine non solo nel centro cittadino? Il Sindaco: «Aspettiamo questa settimana. De passiamo in giallo da lunedì prossimo non ci sarà bisogno di provvedimenti locali. Probabilmente sarà così»

La situazione si è fatta pesante: i contagiati continuano ad aumentare e per Genova si profila un’altra notte di San Silvestro davanti ai televisori. Oggi il sindaco Marco Bucci ha annunciato che salta il “Tricapodanno”, spiegando che fondi e contatti sono messi in salvo per una possibile festa di primavera.

Nella foto: un’immagine del 2019

