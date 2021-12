Comitato nazionale Cristoforo Colombo, un busto del navigatore genovese donato a Panama

Era presente alla cerimonia – che si è tenuta questa mattina presso il Consolato generale di Panama a Genova in via Assarotti – anche l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico Francesco Maresca

Un busto ritraente il navigatore genovese è stato donato dal Comitato Nazionale Cristoforo Colombo alla direzione del Canale di Panama in occasione dell’ottava edizione del Premio internazionale “Cristoforo Colombo e il mare”.

Il presidente del Comitato Nazionale Cristoforo Colombo, Bruno Aloi, ha consegnato il busto a Valentina D’Urso in rappresentanza della console Virginia Abrego.

«La città di Genova – sostiene l’assessore Maresca – è molto legata a Cristoforo Colombo, una figura che incarna lo spirito di noi genovesi, dotati di una visione che sa spingersi oltre i confini e il coraggio e la perseveranza di raggiungere i propri obiettivi. Di qui l’impegno dell’Amministrazione per ricordare il grande navigatore non soltanto in occasione della cerimonia della Giornata di Colombo del 12 ottobre, ma anche appoggiando le iniziative da parte delle associazioni del territorio e instaurando proficui rapporti internazionali».





