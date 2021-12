Questo fagiano argentato è stato recuperato in via Paleocapa, a Oregina. Probabilmente è fuggito dal posto in cui veniva tenuto

Ora la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini cerca il proprietario per riconsegnare l’animale. Quando il fagiano è stato ritrovato era molto affamato. Probabilmente cresciuto in cattività, non è riuscito a procacciarsi il cibo.

Il proprietario dell’animale può contattare Termanini al numero 335.5880333

