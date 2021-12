A26: incidente con tre feriti e 11 chilometri di coda in entrambe le direzioni

Anche questa volta il sinistro è avvenuto in corrispondenza dello scambio di carreggiata. Ora si transita su una sola corsia

Alle 13:20 circa, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 16, in corrispondenza di un cantiere, che ha visto coinvolte cinque autovetture e a seguito del quale tre persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni e si registrano 11 km di coda sia verso Genova sia verso Gravellona Toce.

