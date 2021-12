Minorenne ubriaco cammina di notte in mezzo alla strada gridando. Interviene la polizia locale

Stanotte all’1:35 un minore ha messo a repentaglio la sua vita dando in escandescenze nel bel mezzo di via Fiodor, con le auto che se lo trovavano davanti ed erano costrette ad evitarlo

È probabilmente da riferirsi all’abuso di alcol l’episodio accaduto stanotte all’1:35 in via Fiodor, a Carignano. La pattuglia del servizio serale dell’Unità operativa Centro ha fermato un minore palesemente in stato psico fisico alterato.

Il ragazzo percorreva la strada in mezzo alla carreggiata, urlando, mettendo a repentaglio la sua vita e mettendo in difficoltà gli automobilisti.

Una volta fermato, il giovane ha rifiutato di fornire le proprie generalità, ma ovviamente questo non gli è servito ad evitare le conseguenze del suo gesto. La pattuglia ha provveduto a contattare i genitori al quale è stato affidato il figlio. La Polizia locale procederà ai sensi di legge.

