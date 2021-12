Famigliola colta dal buio sulle alture di Sant’Ilario, ritrovata da Vvf e Pubblica Assistenza Nerviese

Ieri pomeriggio, padre, madre e due figli che si erano inerpicati sulle alture per una camminata sui sentieri che portano al Monte Moro sono stati sorpresi dal tramonto e hanno lanciato l’allarme costringendo alla mobilitazione i soccorsi, che li hanno ritrovati

A causa del buio, non si è potuto alzare in volo l’elicottero. Quindi i soccorritori sono partiti a piedi e, la Pubblica Assistenza Nerviese anche a bordo di un quad di cui si è dotata proprio per intervenire dove i normali veicoli non passano.

Le ricerche sono cominciate alle 17:45. Mobilitata anche un’ambulanza, pronta, a valle dei sentieri, per il soccorso. Per fortuna, gli incauti gitanti con poca dimestichezza con l’orologio sono stati ritrovati incolumi e accompagnati a valle.

Non è il primo gruppo di gitanti che viene sorpreso dalle tenebre degli ultimi giorni, costringendo i soccorsi a una imponente mobilitazione.

